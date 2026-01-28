Leverkusen x Villarreal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League

Leverkusen x Villarreal disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leverkusen x Villarreal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Villarreal é o vice-lanterna da Champions League, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 6 derrotas, 5 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já o Bayer Leverkusen está em 20° lugar na competição e acumula 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 14 gols sofridos.

Leverkusen x Villarreal: prováveis escalações

Leverkusen: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich e Loic Badé; Lucas Vázquez, Aleix García, Ibrahim Maza e Álex Grimaldo; Jonas Hofmann, Patrik Schick e Ernest Poku. Técnico: Kasper Hjulmand.

Villarreal: Luiz Júnior; Santi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín e Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Dani Parejo, Pape Gueye e Alberto Moleiro; Ayoze Pérez e Tani Oluwaseyi. Técnico: Marcelino García Toral.

FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x Villarreal

Champions League

Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h