Léo Feldman, árbitro que apitou o Fla-Flu do 'gol de barriga', em 1995, morre no Rio

O reconhecido ex-árbitro Léo Feldman faleceu nesta quinta-feira (1º), aos 67 anos, no Rio de Janeiro, após uma batalha contra o câncer de garganta. Aposentado como professor de educação física no Cefet, Feldman destacou-se como um dos principais árbitros do Rio de Janeiro na década de 1990, apitando algumas decisões inesquecíveis no icônico Maracanã.

Entre elas, está o emblemático Fla-Flu de 1995, conhecido pelo gol de barriga que garantiu o título ao Fluminense, marcado por Renato Gaúcho no último instante.

Ele também comandou o clássico Flamengo 3 x 1 Vasco em 2001, marcado pelo lendário gol do atacante Petkovic, quando o sérvio executou uma falta com maestria nos minutos finais, coroando o Rubro-Negro como campeão.

Além disso, Feldman foi protagonista de uma polêmica partida entre Grêmio e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 1993. O árbitro assinalou um pênalti para a equipe paulista em pleno território gaúcho, aos 40 minutos do segundo tempo, desencadeando a revolta dos torcedores e dirigentes gremistas. O diretor de futebol do clube na época, Fernando Pinto, chegou a agredir Feldman com um chute. O vestiário do árbitro foi alvo de apedrejamento, e o confronto entre torcedores e policiais resultou em 22 feridos.