Morre o ex-árbitro de futebol Romualdo Arppi Filho, que apitou a final da Copa de 1986; CBF lamenta

Morreu neste domingo (5), no litoral de São Paulo (SP), o ex- árbitro de futebol Romualdo Arppi Filho, aos 84 anos. Ele realizada tratamento renal, mas não resistiu. Romualdo foi o árbitro da final da Copa do Mundo em 1986, no México, entre Argentina x Alemanha, que terminou com o segundo título mundial argentino.

Romualdo Arppi Filho nasceu a cidade de Santos (SP) e iniciou a carreira como árbitro com apenas 14 anos. Sua primeira partida como profissional também foi cedo, aos 20 anos e começou a ganhar notoriedade no futebol brasileiro e internacional.

VEJA MAIS

No currículo de Romualdo Arppi Filho, estão duas finais seguidas do Brasileirão, nas temporadas de 1984 e 1985, além de uma final de Mundial Interclubes, também no ano de 1984 e foi árbitro em três Olimpíadas, nos anos de 1968, 1980 e 1984. Após pendurar o apito e os cartões, Romualdo Arppi Filho trabalhava como corretor de imóveis e foi um ícone da arbitragem nacional.

VEJA MAIS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), lamentou a morte de Romualdo Arppi Filho e emitiu uma nota de pesar no site oficial da instituição.

"A Confederação Brasileira de Futebol, em nome de seu Presidente, Ednaldo Rodrigues, lamenta o falecimento do ex-árbitro brasileiro Romualdo Arppi Filho, aos 84 anos.

Arppi Filho foi o segundo brasileiro a apitar uma final de uma Copa do Mundo. Em 1986, atuou na decisão de 1986, no México, quando a Argentina conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Alemanha por 3 a 2. Ao longo da carreira, também esteve nas decisões do Campeonato Brasileiro de 1984 e 1985, na final do Mundial Interclubes, em 1984. Além disso, participou de três Jogos Olímpicos na Cidade do México, em 1968, Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984.

A CBF se solidariza com os familiares e amigos de Romualdo Arppi Filho nesse momento de imensa tristeza".