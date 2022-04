Leipzig x Atalanta: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/04) pela Liga Europa

As equipes Leipzig x Atalanta entraram em campo às 13h45 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (07/04), para disputar as quartas de final da Liga Europa. A partida ocorre na Arena Red Bull, em Leipzig, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Leipzig x Atalanta ao vivo?

A partida Leipzig x Atalanta pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4, antiga Fox Sports, e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como Leipzig x Atalanta chegam para o jogo?

Na Bundesliga, Leipzig ocupa a 4° posição e soma 14 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 61 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe está invicta há 7 jogos.

Já Atalanta é o 7° colocado do Campeonato Italiano, onde acumula 14 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 52 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

No momento da publicação desta matéria, Atalanta estava vencendo por 1 a 0.

Escalações

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; B. Henrichs, Laimer, Kampl, Agenliño; D. Olmo. Técnico: Domenico Tedesco.

Atalanta: J. Musso; Zappacosta, Palomino, Demiral, Hateboer; R. Freuler, M. de Roon; Pasalic, Koopmeiners, Pessina; L. Muriel. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Ficha técnica - Leipzig x Atalanta

Liga Europa

Local: Arena Red Bull, em Leipzig, Alemanha

Data/horário: 7 de abril de 2022, às 13h45