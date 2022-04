Leicester x PSV: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/04) pela Liga Conferência

As equipes Leicester x PSV entraram em campo hoje, quinta-feira (07/04), para disputar as quartas de final da Liga Conferência. A partida começou às 16h (horário de Brasília), no Estádio King Power, em Leicester, Reino Unido. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Leicester x PSV ao vivo?

A partida Leicester x PSV já pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+.

Como Leicester x PSV chegam para o jogo?

Leicester e PSV terminaram a fase de grupos da Liga Conferência na 3° posição dos grupos C e B, respectivamente. Nesta competição, ambas as equipes passaram por 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Até a publicação desta matéria, a partida estava empatada por 0 a 0.

Escalações

Leicester: Schmeichel; R. Pereira, Fofana, J. Evans, T. Castagne; J. Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; M. Albrighton, Iheanacho, H. Barnes. Técnico: Brendan Rodgers.

PSV: Mvogo; P. Max, O. Boscagli, André Ramalho, Mauro Júnior; Veerman, Götze, Sangaré; Gakpo, Zahavi, Madueke. Técnico: Roger Schmidt.

Ficha técnica - Leicester x PSV

Liga Conferência

Local: Estádio King Power, em Leicester, Reino Unido

Data/horário: 7 de abril de 2022, às 16h