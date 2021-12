Lateral Michel Macedo é anunciado pelo Ceará

O lateral-direito Michel Macedo é o mais novo reforço do Ceará para a temporada 2022. O jogador de 31 anos de idade chega ao clube em caráter definitivo após ter atuado na última temporada no Juventude, porém emprestado pelo anterior dono de seus direitos, o Corinthians.

A negociação onde o contrato de Michel junto ao Vozão tem duração até o fim de 2023 foi possível nesses moldes pois o acordo do atleta com a equipe paulista termina, justamente, em 31 de dezembro deste ano. O permitindo, assim, assinar com qualquer clube sem a necessidade do pagamento da taxa de transferência.

Natural da cidade do Rio de Janeiro, Michel Macedo é formado na base do Flamengo e acumula experiência europeia pelas passagens no futebol espanhol por Almería e Las Palmas antes de retornar ao Brasil e vestir a camisa de Atlético-MG e Corinthians.

Sem espaço no elenco corintiano, Michel foi emprestado ao Juventude onde conseguiu acumular bons números (31 partidas disputadas, todas elas no Brasileirão), ajudando a equipe gaúcha a se sustentar na primeira divisão em seu primeiro ano de retorno.