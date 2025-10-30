Lanús x Univ de Chile: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Copa Sudamericana Lanús e Universidad de Chile jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 30.10.25 18h00 As equipes empataram por 2 a 2 durante a partida de ida (X/ @Sudamericana) Lanús x Universidad de Chile disputam hoje, quinta-feira (30/10), a volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lanús x Univ de Chile ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Universidad de Chile vem do 3° lugar do Grupo A da Libertadores, na qual acumulou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nas oitavas e quartas de final da Copa Sulamericana, a equipe venceu Independiente com uma vitória de 1 a 0; e superou o Alianza Lima, após um empate sem gols e uma vitória de 2 a 1. Já o Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou a Central Córdoba nos pênaltis após uma derrota e uma vitória de 1 a 0; e venceu o Fluminense com uma vitória de 1 a 0 e um empate de 1 a 1. A partida de ida entre Lanús e Universidad de Chile terminou em empate de 2 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira Palmeiras x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/10) da Libertadores Palmeiras x LDU Quito jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Lanús x Univ de Chile: prováveis escalações Lanús: Losada; Gonzalo Perez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Salvio, Medina, Cardozo, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno e Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino. U de Chile: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Aránguiz, Sepúlveda; Altamirano, Di Yorio; Nicolás Guerra. Técnico: Gustavo Álvarez. FICHA TÉCNICA Lanús x Universidad de Chile Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Cidade de Lanús - Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Universidad de Chile Lanús Copa Sudamericana 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Goiás e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.11.25 15h25 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 12h39 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 20h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15