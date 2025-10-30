Lanús x Univ de Chile: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Copa Sudamericana

Lanús x Universidad de Chile disputam hoje, quinta-feira (30/10), a volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Univ de Chile ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Universidad de Chile vem do 3° lugar do Grupo A da Libertadores, na qual acumulou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nas oitavas e quartas de final da Copa Sulamericana, a equipe venceu Independiente com uma vitória de 1 a 0; e superou o Alianza Lima, após um empate sem gols e uma vitória de 2 a 1.

Já o Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou a Central Córdoba nos pênaltis após uma derrota e uma vitória de 1 a 0; e venceu o Fluminense com uma vitória de 1 a 0 e um empate de 1 a 1.

A partida de ida entre Lanús e Universidad de Chile terminou em empate de 2 a 2.

Lanús x Univ de Chile: prováveis escalações

Lanús: Losada; Gonzalo Perez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Salvio, Medina, Cardozo, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno e Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

U de Chile: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Aránguiz, Sepúlveda; Altamirano, Di Yorio; Nicolás Guerra. Técnico: Gustavo Álvarez.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Universidad de Chile

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Cidade de Lanús - Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 19h