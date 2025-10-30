Palmeiras x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/10) da Libertadores Palmeiras x LDU Quito jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 30.10.25 18h00 LDU venceu a partida de ida contra o Palmeiras por 3 a 0 (X/ @LibertadoresBR) Palmeiras x LDU disputam hoje, quinta-feira (23/10), a volta das semifinais da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x LDU de Quito ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN, pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou. Em seguida, a equipe superou o Universitario, após uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols; e o River Plate com vitórias de 2 a 1 e de 3 a 1. Já a LDU Quito foi o 1° colocado do Grupo C e acumulou nesse 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Botafogo, após derrota de 1 a 0 e vitória de 2 a 0; e o São Paulo com vitórias de 2 a 0 e de 1 a 0. A partida de ida entre as equipes terminou com uma vitória de 3 a 0 para a LDU de Quito. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira Palmeiras x LDU Quito: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. LDU: Alexander Domínguez; Ricardo Adé, Richard Mina, José Quintero e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes. FICHA TÉCNICA Palmeiras x LDU Quito Copa Libertadores da América Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave LDU Quito Palmeiras jogos de hoje Copa Libertadores da América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 12h39 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 20h35 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Coritiba e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15