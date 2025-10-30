Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Palmeiras x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/10) da Libertadores

Palmeiras x LDU Quito jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

LDU venceu a partida de ida contra o Palmeiras por 3 a 0 (X/ @LibertadoresBR)

Palmeiras x LDU disputam hoje, quinta-feira (23/10), a volta das semifinais da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x LDU de Quito ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN, pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou. Em seguida, a equipe superou o Universitario, após uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols; e o River Plate com vitórias de 2 a 1 e de 3 a 1.

Já a LDU Quito foi o 1° colocado do Grupo C e acumulou nesse 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Botafogo, após derrota de 1 a 0 e vitória de 2 a 0; e o São Paulo com vitórias de 2 a 0 e de 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com uma vitória de 3 a 0 para a LDU de Quito.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira

Palmeiras x LDU Quito: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

LDU: Alexander Domínguez; Ricardo Adé, Richard Mina, José Quintero e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x LDU Quito
Copa Libertadores da América
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LDU Quito

Palmeiras

jogos de hoje

Copa Libertadores da América
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

01.11.25 15h00

Campeonato Brasileiro

Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão

Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

01.11.25 12h39

Campeonato Brasileiro Série B

Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B

Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

31.10.25 20h35

Campeonato Brasileiro Série B

Coritiba x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B

Coritiba e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

31.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

VAGA GARANTIDA

Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição

Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B

31.10.25 22h31

Futebol

‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026

O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023

31.10.25 21h03

FUTEBOL

Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C

O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

31.10.25 22h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda