Palmeiras x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/10) da Libertadores

Palmeiras x LDU disputam hoje, quinta-feira (23/10), a volta das semifinais da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x LDU de Quito ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN, pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou. Em seguida, a equipe superou o Universitario, após uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols; e o River Plate com vitórias de 2 a 1 e de 3 a 1.

Já a LDU Quito foi o 1° colocado do Grupo C e acumulou nesse 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Botafogo, após derrota de 1 a 0 e vitória de 2 a 0; e o São Paulo com vitórias de 2 a 0 e de 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com uma vitória de 3 a 0 para a LDU de Quito.

Palmeiras x LDU Quito: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

LDU: Alexander Domínguez; Ricardo Adé, Richard Mina, José Quintero e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x LDU Quito

Copa Libertadores da América

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 21h30