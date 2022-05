Lanús x Metropolitanos: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes Lanús x Metropolitanos entram em campo hoje, quarta-feira (25/05), para disputar a 6° rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, La Fortaleza, em Lanús, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Lanús x Metropolitanos ao vivo?

A partida Lanús x Metropolitanos pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Lanús x Metropolitanos chegam para o jogo?

Lanús lidera o Grupo A da Copa Sul-Americana com um total de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Metropolitanos são os lanternas do mesmo grupo, não têm vitórias pela competição e acumulam 3 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos.

Lanús e Metropolitanos empataram por 0 a 0 durante sua estreia pela Copa Sulamericana, realizada no dia 7 de abril.

Prováveis escalações

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Diego Braghieri e Alexandro Bernabei; Brian Aguirre e Nicolás Pasquini; Ángel González, José López e Lautaro Acosta; José Sand. Técnico: Jorge Almiron.

Metropolitanos: Tito Rojas; Jefre Vargas, Andres Ferro, Jean Fuentes e Nestor Cova; Carlos Sosa, Facundo Moreira e Carlos Cermeño; Darwin Gomez, Charlis Ortíz e Robinson Flores. Técnico: José Maria Morr.

Ficha técnica - Lanús x Metropolitanos

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/horário: 25 de maio de 2022, às 19h15