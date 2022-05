Atlético-MG x Tolima: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25/05) pela Libertadores

As equipes Atlético-MG x Tolima entram em campo às 21h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (25/05), para disputar a 6° rodada da Copa Libertadores da América. A partida ocorre no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Atlético-MG x Tolima ao vivo?

A partida Atlético-MG x Tolima pode ser assistida ao vivo pela ESPN, pelo Facebook da Libertadores e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Atlético-MG x Tolima chegam para o jogo?

Atlético-MG está invicto pela Libertadores, lidera o Grupo D e já acumulou 3 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Tolima é o vice-líder do mesmo grupo e soma 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 8 gols sofridos.

Atlético venceu Tolima por 2 a 0 na estreia das equipes pela Libertadores deste ano, realizada no dia 6 de abril.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho; Ademir, Sasha (Savinho) e Hulk. Técnico: Turco Mohamed.

Tolima: Domínguez; Marulanda, Quiñones, Moya e Hernández; Trujillo, Mosquera e Ureña; Cataño (Michael Rangel), Lucumí e Plata. Técnico: Hernán Torres.

Ficha técnica - Atlético-MG x Tolima

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/horário: 25 de maio de 2022, às 21h