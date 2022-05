Independiente del Valle x América-MG: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25/05) pela Libertadores

As equipes Independiente del Valle x América-MG entram em campo às 21h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (25/05), para disputar a 6° rodada da Copa Libertadores da América. A partida acontece no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, Equador. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Independiente del Valle x América-MG ao vivo?

A partida Independiente del Valle x América-MG pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Independiente del Valle x América-MG chegam para o jogo?

Independiente del Valle está na 3° posição do Grupo D da Libertadores e soma 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já América ainda não tem vitórias pela Libertadores, está na 4° posição do mesmo grupo que Independiente e acumulou 2 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos.

Na estreia das duas equipes pela Libertadores, realizada no dia 6 de abril, Independiente venceu América por 2 a 0.

Prováveis escalações

Independiente: Ramírez; Carabajal, Shunke, Segovia; Vargas, Chávez, Pellerano e Gaibor; Sornoza, Billy Arce e Bauman. Técnico: Renato Paiva.

América-MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho e Gustavinho (Alê); Felipe Azevedo, Aloísio e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini.

Ficha técnica - Independiente del Valle x América-MG

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito, Equador

Data/horário: 25 de maio de 2022, às 21h