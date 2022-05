Independiente x Ceará: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes Independiente x Ceará entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (25/05), para disputar a 6° rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Independiente x Ceará ao vivo?

A partida Independiente x Ceará pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Independiente x Ceará chegam para o jogo?

Independiente é o vice-líder do Grupo G da Copa Sul-Americana e tem um total de 4 vitórias, 1 derrota, 13 gols marcados e apenas 2 gols sofridos.

Já o Ceará lidera o mesmo grupo e venceu todas as partidas que jogou pela competição. Seu atual saldo de gols é dividido em 15 gols marcados contra apenas 1 gol sofrido.

Ceará venceu Independiente por 2 a 1 no dia 5 de abril.

Prováveis escalações

Independiente: Sosa; Alex Vigo, Barreto, Insaurralde e Lucas Rodriguez; Lucas Romero, Alan Soñora, Domingos Blanco e Tomás Pozzo; Leandro Benegas e Leandro Fernández. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richardson, Rodrigo Lindoso, Richard Coelho; Lima, Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Júnior.

Ficha técnica - Independiente x Ceará

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Argentina

Data/horário: 25 de maio de 2022, às 21h30