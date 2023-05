Ladrões invadem casa de Justin Kluivert, do Valência, e agridem namorada do jogador

Ladrões encapuzados invadiram a casa do jogador Justin Kluivert, do Valência, e roubaram relógios e joias avaliadas em R$ 850 mil. A namorada do atleta, que tinha acabado de voltar para casa, na madrugada desta quinta-feira (25), foi agredida e ameaçada para revelar onde estavam os objetos de valor do casal.

A namorada de Kluivert estava passeando com os cães do casal quando os criminosos chegaram na residência de Kluivert, e ao voltar foi abordada de forma violenta. De acordo com uma fonte da Guarda Civil local, outra pessoa que estava na casa também foi agredida pelos criminosos. Ambas tiveram apenas ferimentos leves e estão bastante assustadas, mas, passam bem.

Justin, filho do ex-atacante Patrick Kluivert, está em Maiorca, na Espanha, para jogar contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira.