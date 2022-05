La Guaira x General Caballero: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes La Guaira x General Caballero entram em campo hoje, quarta-feira (25/05), para disputar a 6° rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de la Universidad Central, em Caracas, Venezuela. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir La Guaira x General Caballero ao vivo?

A partida La Guaira x General Caballero pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como La Guaira x General Caballero chegam para o jogo?

Ambos La Guaira e General Caballero estão sem vitórias pela Copa Sul-Americana e acumulam 1 empate, 4 derrotas e 1 gol marcado. Porém, enquanto La Guaira sofreu 12 gols, General Caballero soma 15 gols sofridos.

As equipes empataram por 1 a 1 no dia 6 de abril, na sua estreia pela competição.

Prováveis escalações

La Guaira: C. Raúl; J. Javier e Mikel; Arles, F. Andrés, Kendrys e Nick; Yohan Eduardo, Herrera, Stiven e Jovanny David. Técnico: Daniel Farías.

General Caballero: Juanito; Sergio Raúl, Corulo, Ángel Enrique, E. Daniel e E. Gabriel; J. Manuel, E. Ezequiel, Alexander e Giovanni David; Richart Ortiz. Técnico: Luciano Theiler.

Ficha técnica - La Guaira x General Caballero

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central, em Caracas, Venezuela

Data/horário: 25 de maio de 2022, às 21h30