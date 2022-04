Juventude x São Paulo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/04) pela Copa do Brasil

As equipes Juventude x São Paulo entram em campo às 19h30 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (20/04), para disputar a 3° rodada da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Juventude x São Paulo ao vivo?

A partida Juventude x São Paulo pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming da Amazon Prime, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Juventude x São Paulo chegam para o jogo?

Juventude venceu por 1 a 0 a sua estreia pela Copa do Brasil, jogada contra o Real Noroeste. No Brasileirão, a equipe empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino e perdeu por 4 a 1 para o América-MG.

Na Copa do Brasil, São Paulo tem um empate por 0 a 0 com o Campinense e uma vitória por 2 a 0 contra o Manaus. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe já passou por uma vitória de 4 a 0 sobre o Athletico-PR e uma derrota por 3 a 1 contra o Flamengo.

A partida de volta será disputada às 19h30 do dia 12 de maio.

Prováveis escalações

Juventude: César (Felipe Alves); Rodrigo Soares, Vitor Mendes (Paulo Miranda), Rafael Forster e Busanello; Jean (Yuri), Jadson e Chico; Capixaba, Paulinho Moccelin e Ricardo Bueno. Técnico: Eduardo Baptista.

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Miranda (Léo), Arboleda e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson (Nikão); Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica - Juventude x São Paulo

Copa do Brasil

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/horário: 20 de abril de 2022, às 19h30