Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil Agora, restam apenas Remo e Paysandu de paraenses na competição O Liberal 19.03.26 22h08 O Águia de Marabá foi eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado por 3 a 0 pelo Juventude nesta quinta-feira (19), fora de casa, resultado que garantiu a classificação da equipe gaúcha à quinta fase da competição. Os confrontos da próxima etapa ainda serão definidos por sorteio. Agora, restam apenas Remo e Paysandu na competição. VEJA MAIS Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca O Juventude iniciou a partida com maior volume de jogo e levou perigo logo nos primeiros minutos, aproveitando o fator casa para pressionar. Aos poucos, o Águia conseguiu equilibrar as ações e passou a ocupar mais o campo ofensivo, embora sem criar chances claras de gol. A equipe paraense conseguiu competir durante parte do primeiro tempo, mas voltou a ver o adversário assumir o controle na reta final. Aos 36 minutos, após jogada ensaiada em cobrança de falta, Mandaca apareceu dentro da área para completar e abrir o placar. Na segunda etapa, o Juventude manteve o domínio e ampliou a vantagem aos poucos. O segundo gol saiu após boa troca de passes pelo meio, com Pablo Roberto finalizando para fazer 2 a 0. O Águia não conseguiu reagir e passou a ceder mais espaços, principalmente após as mudanças na equipe. Mesmo pressionado, o goleiro Xandão ainda evitou um prejuízo maior com duas defesas seguidas já na reta final, mas, aos 42 minutos, Pablo Roberto voltou a marcar e fechou o placar em 3 a 0, confirmando a eliminação do time paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FIM DA LINHA Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil Agora, restam apenas Remo e Paysandu de paraenses na competição 19.03.26 22h08 Campeonato Brasileiro Chapecoense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/03) pelo Brasil Chapecoense e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 19.03.26 20h30 Campeonato Brasileiro Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/03) pelo Brasileirão Grêmio e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 19.03.26 18h00 Europa League Aston Villa x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/03) pela Liga Europa Aston Villa e Lille jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 19.03.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23