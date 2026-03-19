Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil

O Águia de Marabá foi eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado por 3 a 0 pelo Juventude nesta quinta-feira (19), fora de casa, resultado que garantiu a classificação da equipe gaúcha à quinta fase da competição. Os confrontos da próxima etapa ainda serão definidos por sorteio. Agora, restam apenas Remo e Paysandu na competição.

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O Juventude iniciou a partida com maior volume de jogo e levou perigo logo nos primeiros minutos, aproveitando o fator casa para pressionar. Aos poucos, o Águia conseguiu equilibrar as ações e passou a ocupar mais o campo ofensivo, embora sem criar chances claras de gol. A equipe paraense conseguiu competir durante parte do primeiro tempo, mas voltou a ver o adversário assumir o controle na reta final. Aos 36 minutos, após jogada ensaiada em cobrança de falta, Mandaca apareceu dentro da área para completar e abrir o placar.

Na segunda etapa, o Juventude manteve o domínio e ampliou a vantagem aos poucos. O segundo gol saiu após boa troca de passes pelo meio, com Pablo Roberto finalizando para fazer 2 a 0. O Águia não conseguiu reagir e passou a ceder mais espaços, principalmente após as mudanças na equipe. Mesmo pressionado, o goleiro Xandão ainda evitou um prejuízo maior com duas defesas seguidas já na reta final, mas, aos 42 minutos, Pablo Roberto voltou a marcar e fechou o placar em 3 a 0, confirmando a eliminação do time paraense.