Justiça determina a anulação das eleições na Fefuspa por irregularidades no processo eleitoral

Na manhã da última quinta-feira (19), a Justiça determinou a anulação da eleição da Federação de Futebol de Salão do Pará (FEFUSPA), ocorrida nesta sexta (20). A decisão foi assinada pelo juiz Gabriel Costa Ribeiro, em resposta a uma ação judicial apresentada pela Chapa 2, “FUTSAL FORTE E TRANSPARENTE”, liderada por Paulo Cecim e Joffran Cunha.

Os advogados Mário Célio Alves e Renan Pinheiro representaram a chapa e apontaram irregularidades no pleito. Entre os problemas relatados estão o descumprimento do Estatuto da Federação e da Lei Geral do Esporte, falta de transparência e igualdade no processo eleitoral, além da ausência de prestação de contas nos últimos quatro anos da gestão atual. O atual presidente da instituição, Davi Leal, apoia o candidato Luiz Tanoeiro.

A decisão judicial anula o processo eleitoral e determinou que todos os candidatos tenham acesso completo aos documentos das eleições e da administração da entidade, incluindo as prestações de contas da gestão vigente.

No despacho, o juiz Gabriel Costa Ribeiro destacou: "Diante do exposto, concedo a tutela de urgência para suspender a eleição destinada à escolha do Presidente, Vice-Presidente e membros do Conselho Fiscal da Federação de Futsal do Pará (Fefuspa), agendada para o dia 20 de dezembro de 2024, no período da manhã [...] determinando a realização de nova eleição, com observância estrita dos dispositivos constantes no Estatuto Social da instituição."

A reportagem entrou em contato com a assessoria do atual presidente, Davi Leal, para conceder-lhe o direito de resposta, mas até o fechamento da reportagem não obteve retorno.