Jovem de 18 anos morre durante partida de futsal no Rio Grande do Sul; vídeo

Na última terça-feira (14/11), um falecimento abalou a cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul. Um jovem jogador de 18 anos faleceu durante uma partida de futsal. Guilherme Carvalho Castaman, identificado como o rapaz em questão, passou mal abruptamente enquanto o jogo se encaminhava para o final, após cobrar um lateral e sentar-se no banco.

A transmissão da partida capturou o momento em que Guilherme começou a sentir-se mal, levando à interrupção imediata da disputa para que ele recebesse atendimento médico no Ginásio José Américo Martins. Relatos da secretaria municipal de saúde revelaram que o jovem começou a convulsionar em plena quadra, sendo prontamente assistido no local antes de ser encaminhado ao Hospital de Caridade Frei Clemente.

Apesar dos esforços médicos, infelizmente, Guilherme não resistiu e veio a falecer. A causa dessa tragédia foi diagnosticada como morte súbita por razões ainda desconhecidas.

Em nota, o Departamento de Esportes da cidade lamentou o ocorrido.

É com profundo pesar que lamentamos o trágico falecimento do atleta Guilherme Carvalho Castaman, que prematuramente nos deixou vítima de mal súbito.

Rogamos a Deus que traga força e amparo aos familiares para enfrentar este momento difícil e triste.

Ficam as boas lembranças desse jovem atleta que trouxe tanta alegria a todos que tiveram a sorte de conviver ao seu lado. O Esporte Soledadense está de Luto!