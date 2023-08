Aluno de colégio particular de Belém morre de mal súbito durante a aula

Um estudante de 17 anos morreu na manhã desta quarta-feira (2) enquanto assistia aula no Colégio Gentil Bittencourt, localizado no bairro de Nazaré, em Belém. As informações preliminares confirmadas pela direção da instituição apontam que o aluno teve um mal súbito. O garoto cursava a terceira série do ensino médio.

Em nota divulgada nas redes sociais, a instituição lamentou o falecimento do jovem. As aulas estão suspensas até o próximo sábado (5). "Informamos, também, que decretamos luto oficial de três dias e suspendemos as aulas e todas as atividades acadêmicas até sábado", diz o comunicado.

"Em nome de toda a família Gentiliana, a direção solidariza-se com os familiares e os amigos do aluno. Que Deus fortaleça a todos neste momento de pesar", completa a nota. "Crescemos como família, vivemos como família e, assim como qualquer família unida, choramos a perda dos nossos", detalha um trecho da publicação.

Esta quarta-feira era o primeiro dia de aula após as férias.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)