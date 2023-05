Mal súbito: Entenda a causa da morte do humorista Eraldo Fontiny e como identificar os sintomas

Humorista Eraldo Fontiny, conhecido por personagens famosos como Lili, Marcos Paulo, Rubão e Seu Mane, morreu aos 41 anos neste sábado (6). Segundo informações da emissora "Rede 98", onde ele trabalhava, a causa da morte foi um mal súbito. Entenda o que é o problema de saúde, os sintomas e o que fazer.

O que é mal súbito?

O mal súbito é uma parada cardíaca que pode ter diferentes causas, sendo que em 80% dos casos está relacionado a doenças cardiológicas.

Sintomas do mal súbito

Reconhecer os sintomas é importante para prevenir a morte súbita, que pode ser precedida de sinais como:

Dor no peito;

Falta de ar;

Tonturas;

Fraqueza;

Palpitações;

Desmaio;

Paralisia do rosto e da perna num dos lados do corpo;

Dificuldade para falar ou compreender a linguagem;

Perda ou obscurecimento da visão em um olho só;

Perda do equilíbrio ou coordenação;

Dor de cabeça intensa.

Chances de sobreviver

Quanto mais rápido for o socorro, maiores as chances de recuperação. As manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser bem-sucedidas se realizadas em tempo hábil, evitando a morte ou sequelas. Se uma pessoa tem uma arritmia grave, a ponto de perder a consciência, é possível prevenir novo evento usando um Cardioversor Desfribilidor Implantável (CDI), aparelho que fica alocado no tecido subcutâneo.

O que fazer em caso de mal súbito?

Em caso de mal súbito, é importante manter a calma e acionar imediatamente o serviço do Samu 192. Enquanto aguarda a chegada do desfibrilador, é recomendado iniciar as compressões torácicas (massagem cardíaca) para garantir a circulação do sangue e manter a pessoa viva. Quando o desfibrilador chegar, utilize o aparelho conforme as instruções de uso, até a chegada do Samu. Lembrando que a cada minuto passado sem o devido socorro, a chance de recuperação diminui em 7% a 10%.