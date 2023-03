Motorista de ônibus escolar sofre mal súbito e adolescente salva os colegas ao assumir o volante

Nessa quarta-feira (30), um adolescente de 17 anos assumiu o volante de um ônibus escolar após o motorista sofrer um mal súbito e morrer no local. O caso aconteceu em Sertãozinho, interior de São Paulo, e o ato do jovem salvou 34 estudantes ao conseguir evitar um acidente de trânsito.

O estudante Kaio Eduardo Ferreira percebeu que o motorista estava passando mal e assumiu a direção até conseguir parar o ônibus no acostamento. “Eu estava olhando a pista, aí eu vi ele caindo assim para o lado, soltou o volante e eu percebi que ele estava meio desacordado”, lembra Kaio.

Antes de conseguir parar, o veículo ainda bateu em uma placa e invandiu a faixa que dá acesso para a rodovia. O trecho é considerado bastante movimentado, fácil de acontecer acidentes de trânsito.

O motorista era Claudemir de Araújo, de 51 anos. Ele trabalhava na prefeitura há oito meses como funcionário terceirizado. Araújo levava 35 alunos do município de Pontal para o Instituto Federal de Sertãozinho quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo durante o trajeto.

Segundo o estudante, o veículo ficou parado no meio da rodovia quando o homem passou mal, foi então que teve a atitude de encostar o carro, mesmo com o alvoroço dos colegas. "O pessoal gritou muito perguntando o que tinha acontecido com o motorista. Todo mundo levantou na hora e foi bem tenso”, diz.

Kaio confessa nunca ter dirigido na vida, mas segurou o volante e conseguiu jogar o ônibus na direção do canteiro lateral, evitando que batesse em outros veículos. A saída de emergência foi aberta por outros adolescentes para que todos pudessem sair. Nenhum dos estudantes se feriu.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)