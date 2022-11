Jovem percebe prédio torto ao voltar da festa e salva moradores antes de desabamento

O estudante francês Thibaut Lemay, de 22 anos, salvou vários moradores de um desabamento ao voltar de uma festa, na madrugada do último sábado (12), e perceber que o prédio em que morava estava torto e com rachaduras.

Segundo a imprensa local, ao notar as rachaduras, o jovem correu para acordar seus colegas de apartamento e acionar o serviço de emergência. "Quando cheguei e vi as rachaduras, acordei meus dois colegas de apartamento e percebemos que o prédio havia entortado porque não conseguíamos mais abrir as portas, e ouvimos os escombros caindo", relatou o estudante.

Os escombros do prédio que desabou fecharam um rua de Lille, no norte da França. (Foto: Sammer Al-Doumy/ AFP) Os escombros do prédio que desabou fecharam um rua de Lille, no norte da França. (Foto: Sammer Al-Doumy/ AFP)

Assim que o Corpo de Bombeiros da cidade chegou ao local, foi constatado que o edifício tinha risco iminente de desabar. Os moradores foram acordados e retirados rapidamente dos apartamentos, no entanto, o corpo de um homem foi encontrado entre os escombros no dia seguinte das buscas. "Se esse cavalheiro não tivesse voltado para casa às 3h e não tivesse entrado em contato conosco, não teríamos reagido tão rápido e, obviamente, haveria muitas mais mortes", contou a prefeita de Lilie, cidade ao norte da França.

A promotoria abriu uma investigação para analisar as causas e os responsáveis pelo desabamento, já que um dos andares passava por obras.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)