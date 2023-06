Jovem de 23 anos morre após passar mal durante treino em academia de Mogi das Cruzes

Uma tragédia ocorreu em uma academia de Mogi das Cruzes nesta segunda-feira (19), quando uma jovem de 23 anos faleceu após passar mal durante um treino. O pai da vítima informou à polícia que a filha não possuía problemas de saúde conhecidos, ou pelo menos desconhecia qualquer condição pré-existente.

Segundo o relato registrado no boletim de ocorrência, Milena de Medeiros Silva estava realizando exercícios físicos na academia e, por volta das 17h, começou a convulsionar. Outros alunos, incluindo enfermeiros, imediatamente prestaram massagem cardíaca na jovem até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao chegar ao local, a equipe de socorristas constatou que Milena estava em parada cardiorrespiratória e iniciou diversas manobras de ressuscitação. A vítima foi encaminhada à Santa Casa, onde foi confirmado o óbito às 18h45.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a suposta causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio e/ou tromboembolismo pulmonar. O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que possam determinar a causa do falecimento. Até a manhã desta terça-feira (20), o corpo ainda não havia sido liberado do IML para a realização do velório e enterro.