Jovem atacante paraense anuncia saída do elenco do Vasco

A atacante paraense Nayra Quaresma "Pimentinha" não é mais atleta do Vasco da Gama, segundo nota oficial publicada no Instagram da atleta. Pimentinha tem 19 anos e chegou ao Vasco ano passado, onde atuou na equipe principal do feminino e no sub-18.

Pimentinha foi convocada duas vezes para o período de treinos da Seleção Brasileira Sub-20, uma em julho desse ano e a segunda está prevista para começar dia 13 e vai até 21 de setembro. Segundo o empresário da atleta, Pimentinha já possui um novo clube que deve ser anunciado nos próximos dias.

Veja nota na integra:

"Venho por meio deste post comunicar que não faço mais parte do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agradeço a Deus por tudo que conquistei em minha vida através desse clube incrível. O Vasco me proporcionou momentos incríveis de muita alegria, risadas, muito aprendizado, e através desse clube conheci pessoas que mudaram minha vida e que vão estar pra sempre guardadas em meu coração.

Quando cheguei ao Vasco, eu ganhei uma família. Eu tenho uma gratidão enorme por tudo que vivi e aprendi aqui. E não podia deixar de lembrar que através do Vasco eu realizei um dos meus maiores sonhos que foi chegar à Seleção. Foram muitos momentos que vão ficar guardados com muito carinho comigo.

Obrigada Raphael Milena por acreditar em mim. Obrigada Tony por confiar em meu trabalho. Obrigado meninas por tudo, vocês são incríveis. Eu aprendi muito jogando ao lado de cada uma de vocês. Obrigado comissão técnica por tudo. OBRIGADA VASCO DA GAMA. Foi uma honra vestir essa camisa.

Nunca será um adeus e sim um até logo.

GRATIDÃO."