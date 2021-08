Atleta paraense é convocada, pela segunda vez, para treinos com a Seleção Brasileira em Brasília

A atacante Nayra Pimentinha foi convocada para Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Ela, que é natural de Barcarena (PA), já havia sido convocada para o período de treinamentos que aconteceu em julho, no CT do Retrô, no Recife (PE).

Para esse período de treinamento, o técnico Jonas Urias selecionou 23 jogadoras para Data FIFA, que acontece entre os dias 13 e 21 setembro. Durante a janela de preparação, as convocadas ficarão concentradas no CT do Brasiliense, na Capital Federal, onde também serão realizados jogos-treinos contra as equipes do Real Brasília e Minas Brasília, nos dias 18 e 21 de setembro.

Confira a lista completa de convocadas:

GOLEIRAS

Gabriela Barbieri - Internacional

Amanda - Atlético-MG

Ravena - Fluminense

DEFENSORAS

Patricia – Grêmio

Maria Eduarda Cordeiro - Corinthians

Tarciane - Corinthians

Kaylane - Flamengo

Ana Clara Consani - São Paulo

Ravena Araújo – São Paulo

Jamile Agapito - Bahia

Laís Sartori - Grêmio

MEIA-CAMPISTAS

Laura – Santos

Vitória Yaya – São Paulo

Miriam Cavalcante – São Paulo

Luany - Fluminense

Rafaela Levis - Grêmio

Maiara Niehues - Internacional

ATACANTES

Milena - Internacional

Layssa Santos – Red Bull Bragantino

Analuyza - Santos

Tainara Almeida - Ceará

*Nayra Quaresma "Pimentinha" – Vasco da Gama

Milena Leal – São Paulo