Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e o horário do Brasileirão

As equipes Athletico-PR x Flamengo disputam neste domingo (07/05) a 4° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Américo Guimarães, em Curitiba (PR). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico-PR x Flamengo ao vivo?

A partida Athletico-PR x Flamengo poderá ser assistida pelo TNT Sports, pela Furacão TV e pela CazéTV, no Twitch e no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Athletico-PR x Flamengo chegam para o jogo?

Ambos Athletico-PR e Flamengo passaram por 1 vitória e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Athletico-PR soma uma vitória de 2 a 0 sobre Goiás, uma derrota de mesmo placar para Fluminense e outra de 2 a 1 para Atlético-MG.

Já Flamengo acumula uma vitória de 3 a 0 sobre Coritiba, uma derrota de 2 a 1 para Internacional e outra de 3 a 2 para Botafogo.

Prováveis Escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno (Thiago Andrade); David Terans, Pablo (Rômulo) e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Joaquim Américo Guimarães, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 07 de maio de 2023, 16h