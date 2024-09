Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e as escalações da Copa do Brasil

Flamengo x Bahia disputam hoje, quinta-feira (12/09), a volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Flamengo x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Recentemente, Bahia passou por derrota de 1 a 0 para o Fluminense, uma vitória de mesmo placar contra o Botafogo, outra vitória de 2 a 0 sobre Vitória, uma terceira vitória de 2 a 0 contra o Grêmio e um empate sem gols com o Botafogo.

Já o Flamengo passou por um empate de 1 a 1 com o Palmeiras, uma vitória de 2 a 0 sobre Bolívar, uma derrota de 4 a 1 pro Botafogo, outra de 1 a 0 para o Bolívar e uma vitória de 2 a 1 sobre Red Bull Bragantino.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Flamengo por 1 a 0.

Flamengo x Bahia: prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Licas, Everton Ribeiro e Cauly: Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Bahia

Copa do Brasil

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 12 de setembro de 2024, 21h45