Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/09) pela Copa do Brasil

Atlético-MG x São Paulo disputam hoje, quinta-feira (12/09), a volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo inicia às 21h45 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Atlético MG x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (SP, RS e MG), pela SporTV 2 e pelo Premiere, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, São Paulo venceu Atlético-GO por 1 a 0, empatou sem gols com Nacional-URU, perdeu pro Palmeiras por 2 a 1, venceu Nacional-URU por 2 a 0 e superou Vitória por 2 a 1.

Atlético Mineiro empatou sem gols com Cruzeiro, empatou por 1 a 1 com San Lorenzo, empatou com Cuiabá pelo mesmo placar, venceu San Lorenzo por 1 a 0 e perdeu para o Fluminense por 2 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Atlético Mineiro por 1 a 0.

VEJA MAIS

Atlético MG x São Paulo: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marcos Antônio); Wellington Rato (William Gomes), Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Atlético Mineiro: Everson; Saravia, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Bernard e Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x São Paulo

Copa do Brasil

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 12 de setembro de 2024, 21h45