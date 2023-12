Jogo das Estrelas em Castanhal retorna nesta quinta-feira (21) após seis anos inativo

Nesta quinta-feira (21), atletas do futebol paraense e nacional se reúnem em Castanhal para a quinta edição do Jogo das Estrelas. O evento beneficente, que se tornou tradição no município, acontece no campo do ABC, no distrito de Apeú, com jogos às 17h e 19h. Para comparecer, será necessário apresentar um kg de alimento não perecível.

Iniciado em 2014, o Jogo das Estrelas volta a ser realizado após seis anos de paralisação. Com o objetivo de angariar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade no período natalino, a iniciativa receberá atletas do futebol paraense de destaque. De acordo com o organizador do evento, Pedro Lucas, o retorno do Jogo das Estrelas ressalta o comprometimento da comunidade esportiva em prol da solidariedade.

‘Nossa expectativa é muito positiva em torno do Jogo das Estrelas. Serão realizados dois jogos em diferentes horários, para que todos possam prestigiar o evento. A ideia desse projeto é ser uma ferramenta de proximidade para pessoas que muitas vezes não têm o mínimo para sobreviver. Além da importância social, destacamos a importância esportiva e cultural, pois é uma oportunidade ímpar de receber e acolher grandes atletas no nosso estado aqui em Castanhal’, afirmou Pedro.

O Jogo das Estrelas de 2023 terá a presença de jogadores como Leandro Cearense, Marco Antônio (Chapecoense-SC), Ryan Silva (Ponte Preta-SP), Moisés (Pinheirense-PA), Dadá, Vélber, Fininho e outros jogadores.