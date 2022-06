Jogando em casa, Corinthians vence Goiás pela Série A e encosta no líder Palmeiras

Jogando na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez o dever de casa e venceu o Goiás pelo placar de 1 a 0. Fábio Santos foi o autor do gol da vitória, igualando a pontuação do líder Palmeiras. Agora, ambos os times têm 25 pontos. O Verdão joga nesta segunda-feira, contra o São Paulo, em complemento da rodada.

O jogo começou favorável ao Timão, que saiu pressionando o adversário, obrigado a recorrer aos contra-ataques para ajustar a pressão dos donos da casa. A primeira chance do Corinthians veio aos 11 minutos, com Roger Guedes conduzindo bola pela direita, até o cruzamento para Fábio Santos. Tadeu espalmou e deu rebote para Mantuan, que teve o chute bloqueado pela zaga.

Logo depois, Renato Augusto desviou cobrança de escanteio na primeira trave e a bola sobrou para o camisa 9, que tentou a finalização, mas a bola passou por cima do gol. Aos 30 minutos, o Corinthians conseguiu aproveitar um vacilo adversário para ganhar uma penalidade máxima, convertida por Fábio Santos, sem chance de defesa, 1 a 0.

Na etapa final os dois times voltaram na mesma intensidade, com o Timão tendo o controle das ações, enquanto o Goiás tentava furar o bloqueio, sem sucesso. Aos cinco minutos, Du Queiroz aproveitou chute travado de Renato Augusto, e Tadeu saiu de carrinho afastando o perigo.

A primeira finalização do Goiás veio aos 16 da etapa final, com Pedro Raul completando cruzamento na segunda trave. Cássio defendeu. Depois disso o Corinthians recuou a linha e o Goiás pode avançar mais, sem conseguir o gol do empate.

CORINTHIANS 1 X 0 GOIÁS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 13ª RODADA

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 19 de junho de 2022, às 16h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA) [RS]

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

Público/renda: 35.900 / R$ 2.188.138,23

Cartões amarelos: Róger Guedes (COR) / Caio, Jair Ventura, Da Silva, Pedro Junqueira e Maguinho (GOI)

Cartões vermelhos: -

Gol: Fábio Santos (32'/1ºT) (1-0)

CORINTHIANS

​Cássio; Rafael Ramos (Fagner, 34/2ºT); Gil (Robson Bambu, 26/2ºT), Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo (Giuliano, 21/2ºT) e Renato Augusto (Xavier, 34/2ºT); Mantuan (Piton, 21/2ºT), Róger Guedes e Adson. Técnico: Vítor Pereira

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Da Silva, Yan Souto e Juan Pablo (Élvis, 16/2ºT); Auremir (Luan Dias, 40/2ºT), Caio Vinícius (Fillipe Bastos, 1/2ºT), Diego, Vinícius e Elvis; Dadá Belmonte (Pedro Junqueira, 32/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura