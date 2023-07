Jogador do Vitória é furtado enquanto tirava fotos com torcedores no estádio

Um jogador do Vitória foi furtado na última segunda-feira (24) enquanto tirava fotos com torcedores dentro do estádio Barradão. O volante Dionísio perdeu dois celulares e sua carteira com documentos e cartões. O criminoso chegou a fazer uma compra de R$500 em um dos cartões do atleta.

Dionísio tirava fotos com os fãs acompanhado de um colega de equipe e de seu empresário. O crime ocorreu após a vitória do clube baiano contra a Chapecoense por 1x0, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro. Dionísio não chegou a participar da partida.

Através das redes sociais, o jogador compartilhou uma mensagem onde fala sobre o roubo, detalha os objetos perdidos e oferece uma recompensa pelos celulares e carteira. Veja:

Story compartilhado por Dionísio sobre o furto (Reprodução/Redes Sociais)

Em nota enviada ao Globo Esporte, o Vitória lamentou a situação e afirmou que tentará, com o auxílio das câmeras instaladas no estádio, identificar o autor do furto, e que se reunirá com o poder público para discutir maneiras de reforçar a segurança em dias de partida.

Líder na Série B, Vitória vive bom momento

Apesar do ocorrido na última segunda-feira (24), o Vitória vive um ótimo momento na Série B. A equipe terminou o primeiro turno da competição na liderança, com 37 pontos. O time, junto com o Sport, tem o melhor ataque da Série B e está na frente na luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)