Vídeo mostra modelo negra com a própria blusa antes de ser acusada de furto

A modelo Daniela Orcisse, de 35 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais esta semana após denunciar ter sido vítima de racismo por um gerente de uma loja em São Paulo. Ele a teria acusado de furtar uma peça de roupa que, na verdade pertencia à ela. O gerente foi afastado das funções na última quinta-feira (20).

Um vídeo das câmeras de segurança da loja onde tudo aconteceu, divulgado na última sexta-feira (21), mostra em uma sequência de dez segundos que a modelo carregava a blusa antes da acusação. No registro, é possível ver o momento em que ela entra na loja segurando o vestuário nos braços. Assista:

Daniela, que é negra, foi abordada pelo gerente quando já estava em outro estabelecimento e acusada de furtar o item. Segundo ela relatou, o funcionário a questionou se a blusa era dela ou da loja. O caso ocorreu no dia 15 de julho.

“Apesar de tê-la orientado que o ônus da prova não era dela, ela foi atrás da loja e conseguiu as imagens”, afirmou a advogada Paloma Santos Silva, representante da modelo.

O que diz a defesa?

De acordo com o advogado Francisco Carneiro, que representa a loja, o espaço está apurando os fatos para saber se houve excesso na atitude do funcionário da empresa.

“O funcionário já foi devidamente advertido e afastado e estamos tomando as providências legais, de acordo com as leis trabalhistas”, disse, em nota.

Ele também informou que o espaço está em contato com a advogada de Daniela, verificando a melhor forma de reparação do ocorrido.

“Todo cliente é importante para a empresa. Ressaltamos que acreditamos na igualdade de todas as pessoas, independentemente de sua raça, etnia, religião, gênero ou orientação sexual”, acrescentou.