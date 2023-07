Modelo acusada de furtar blusa em loja denuncia racismo; saiba quem é Daniela Orcisse

A modelo e influenciadora digital Daniela Orcisse, de 35 anos, passou por uma situação bastante desconfortável no último sábado, 15 de julho. Dançarina profissional e eleita Princesa do Carnaval de São Paulo em 2022, ela foi acusada por um gerente e um segurança da loja Águia Shoes de ter furtado uma blusa, que era sua.

Segundo informações do portal UOL, a confusão ocorreu pois a peça que Daniela usava teria um protetor de zíper semelhante ao que era utilizado nas peças do estabelecimento. A modelo foi abordada quando já estava em uma segunda loja.

Daniela relatou que o gerente teria lhe abordado por conta do relato de uma suposta cliente da loja. Ela desabafou sobre a situação em um vídeo compartilhado nas redes sociais: “Passei por um constrangimento, uma vergonha tão grande. É horrível você ser acusado de algo que não fez”, relatou. Veja o vídeo:

Daniela chegou a ser auxiliada pela advogada Pamela Santos e Silva, que estava na loja onde a modelo foi abordada e se prontificou a ajudá-la. Acompanhadas por um segurança e pelo gerente da loja, a modelo e a advogada seguiram até a Águia Shoes, onde solicitaram as imagens feitas pelas câmeras de segurança, além de questionar se o sistema antifurto estaria funcionando.

O estabelecimento se recusou a ceder as imagens e pouco tempo após chegarem a loja, funcionários e o próprio gerente do estabelecimento se desculparam com Daniela, afirmando que se tratava de um erro. Também foi oferecido um vale-compras para a modelo e para Pamela, que recusaram a oferta.

Daniela abriu um boletim de ocorrência online. A loja publicou nota em sua conta do Instagram, onde afirmou que tomará medidas contra qualquer forma de discriminação. Confira:

Quem é Daniela Orcisse?

Dani Orcisse é uma modelo, influenciadora digital e professora de dança. Com 35 anos, ela acumula mais de 21 mil seguidores no Instagram. Foi princesa do Carnaval de São Paulo em 2020 e 2022, além de ter sido rainha do samba da UESP em 2018 e rainha da bateria da escola de samba paulista Barroca Zona Sul, entre 2014 e 2017.

Além disso, Dani é dona de uma loja de crochê e entre suas alunas de dança teve a atriz e ex-BBB Carla Diaz, finalista da Dança dos Famosos deste ano.

