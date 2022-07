Ex-jogador do Fluminense e esposa sofrem sequestro relâmpago no Rio de Janeiro; saiba mais

A violência continua fazendo vítimas por todos os lugares. Desta vez, um ex-jogador de futebol do Rio de Janeiro foi alvo da ação de criminosos, que o sequestraram junto à esposa, em Cabo Frio, um dos pontos turísticos mais visitados da Região dos Lagos. Leandro Euzébio e Aline Mendes tiveram seus pertences levados, mas a PM carioca conseguiu recuperar o carro da família, uma Land Rover preta de luxo.

Segundo informações, Leandro e a esposa foram abordados na saída do consultório odontológico de Aline, no bairro de Unamar. De lá, eles seguiram com os criminosos até São Pedro da Aldeia, distante do local cerca de 20 quilômetros. Neste meio tempo, o ex-jogador foi obrigado a fazer uma transferência financeira para os criminosos. O valor, no entanto, não foi revelado.

Os homens do 25º BMP (Cabo Frio) começaram as diligências na região com o apoio de equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Até o momento não há informações sobre a prisão dos acusados.

Leandro Euzébio foi zagueiro do Fluminense e com o tricolor carioca conquistou o Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012. Além disso, tem passagem por outras equipes nacionais, como Cruzeiro, Goiás, Cabofriense e uma breve estada no futebol japonês.