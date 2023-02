Jogador do Botafogo sofre mal súbito e sai de ambulância de clássico contra o Vasco; vídeo

O jogador Philipe Sampaio, do Botafogo, sofreu um mal súbito durante a partida contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca. O lance ocorreu aos 26 minutos da primeira etapa, em jogo disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (16).

Conforme as imagens da transmissão da partida, o Vasco estava no ataque, quando Felipe Sampaio caiu no meio da grande área. No momento da queda, o jogador estava sozinho.

Imediatamente, a partida foi parada e médicos do Botafogo foram atender o jogador. O atleta ficou alguns segundos desacordado e foi retirado pela ambulância.

Segundo o departamento médico do Botafogo, o jogador se sentiu mal durante o jogo. Ainda segundo o clube carioca, dentro da ambulância, o atleta recobrou a consciência e está bem, mas deve ser levado para o hospital para a realização de exames.