Comentarista sofre mal súbito e desmaia ao vivo no jogo entre Grêmio x Brasil de Pelotas; vídeo

O jogo Grêmio x Brasil de Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio, ficou marcado por um desmaio de um comentarista, durante a transmissão da partida, que era transmitida ao vivo por um canal no YouTube.O jornalista Farid Germano Filho, de 56 anos, sofreu um mal súbito durante a transmissão e desmaiou. Tudo isso aconteceu durante o primeiro tempo da partida, que terminou com a vitória gremista por 1 a 0, pela segunda rodada do Gauchão.

As imagens circulam nas redes sociais, o jornalista perde os sentidos, deixa o microfone cair e se encosta em outro comentarista. O narrador Sérgio Boaz tenta continuar a transmissão e olha assustado.

O jornalista comentou sobre ocorrido no Twitter e tranquilizou a todos

“Pessoal, o rápido desmaio que tive na transmissão [estamos ao vivo no YouTube] já passou. Queda de pressão. Obrigado pela preocupação e carinho de vocês. FARIDO tá ON. Da-lhe Grêmio”, publicou.

Essa é a segunda vez em que o jornalista desmaiou ao vivo. Em 2015, quando comentava pela TV Pampa, Farid Germano Filho teve um “apagão” durante o telejornal, após ter sofrido uma sincope e colapso.