Jamaica x El Salvador: onde assistir e o horário do jogo de hoje (24/03) pelas Eliminatórias da Copa

As seleções Jamaica x El Salvador entram em campo às 20h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (24/03), para disputar a rodada final das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo. A partida ocorre no Estádio Independence Park, em Kingston, capital da Jamaica. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Jamaica x El Salvador ao vivo?

A partida Jamaica x El Salvador pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Jamaica x El Salvador chegam para o jogo?

Jamaica e El Salvador ocupam a 7° e 6° posição das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo, respectivamente. Enquanto a Jamaica detém 1 vitória, 4 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados e 16 sofridos; El Salvador soma 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 6 gols marcados e 13 sofridos.

Prováveis escalações

Jamaica: Blake; Lawrence, Mariappa, Lowe, Pinnock; Brown, Williams, Morrison, Flemmings; Gray, Antonio. Técnico: Paul Hall.

El Salvador: Gonzalez; Tamacas, Zavaleta, Dominguez, Larin; Ceren, Henriquez, Orellana, Roldan, Rivas; Bonilla. Técnico: Hugo Pérez.

Ficha técnica - Jamaica x El Salvador

Eliminatórias da Copa do Mundo - Concacaf

Local: Estádio Independence Park, em Kingston, Jamaica

Data/horário: 24 de março de 2022, às 20h