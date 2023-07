Já classificada à próxima fase da Série D, Tuna enfrenta Nacional fora de casa

Dona da melhor campanha no grupo 1 da Série D, com 25 pontos em 12 jogos, a Tuna Luso Brasileira volta a campo neste domingo (16), para defender a liderança contra a equipe do Nacional-AM, atual segundo colocado, com um ponto a menos na tabela. Os dois times duelam no estádio da Colina, em Manaus, a partir das 16 horas. Já classificada, a Águia Cruzmaltina encerra a primeira fase jogando em Belém do Pará, contra o Trem, no próximo dia 22 de julho.

Embora seja uma partida decisiva na casa do adversário, a Tuna vive um momento único na Série D nacional. Em 12 partidas, o time do técnico Julio Cesar Nunes perdeu apenas uma, na primeira rodada. Desde então foram sete vitórias, quatro delas seguidas, e outros quatro empates. Parte do sucesso do time se deve a presença do atacante Paulo Rangel, que marcou os dois gols na vitória contra o São Francisco-AC.

Para o jogo deste domingo, o comandante não deve ter maiores alterações em relação ao time que entrou em campo na rodada anterior. Caso mantenha a sequência de vitórias e saia vencedora do confronto, a Tuna não poderá mais ser alcançada e terminará a fase na liderança absoluta, com 28 pontos. Em caso de derrota, ainda assim o time paraense pode se manter no topo, por conta da última partida em casa.

Já o Nacional, que vem na cola do líder, vem de um empate fora, contra o Princesa do Solimões, e uma vitória contra o Trem-AP. Completam a zona de classificação o Águia de Marabá, com 20 pontos, e o São Raimundo-RR, com 15.

Ficha Técnica

Local: estádio da Colina (AM)

Data: 16/07/2023

Hora: 16h

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (FIFA/PE)

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Hugo Agostinho Chaves da Paixao (AM)

Quarto árbitro: Freddy Rafael Lopez Fernandez (AM)

Nacional: Jonathan; Clayton Monteiro, Davy, Paulinho, Gilmar; Daciel, Icaro Alves, Italo Moreira, José; Iury Tanque e Francisco.

Técnico: João Carlos Bento

Tuna Luso: Jefferson; Daelson, Dedé, Marlon, Cássio; Samuel, Kaue, Lukinhas, Emerson; Paulo Rangel e Pedrinho

Técnico: Julio Cesar Nunes