Tuna Luso pode não jogar a última rodada da Série D no Souza; entenda

Líder do Grupo A1 da Série D do Brasileirão, a Tuna Luso poderá jogar a última partida da primeira fase do torneio longe do estádio do Souza. De acordo com a tabela detalhada da competição, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a rodada final da fase classificatória será disputada no sábado (22), às 17h. No entanto, pelo fato da casa cruzmaltina não contar com sistema de iluminação, há a possibilidade do palco do confronto contra o Trem-AP ser alterado.

O caso, inclusive, está sendo observado pelo planejamento tunante. De acordo com diretor de futebol da Águia do Souza, Eder Pisco, a diretoria aguarda o resultado da próxima partida cruzmaltina - contra o Nacional-AM, no domingo (16) - para definir os próximos passos a serem tomados.

"Não temos iluminação e com certeza, caso o jogo seja às 17h, não será no Souza. Porém, vamos aguardar o desfecho dessa rodada, pois em caso de vitória, não precisamos jogar no horário marcado para as demais partidas e jogaríamos no Souza no horário habitual", explicou.

Entenda a espera

O resultado da partida contra o Nacional-AM é importante pela posição das equipes na tabela. Já classificada, a Águia do Souza precisa vencer para garantir, com uma rodada de antecedência, a liderança da chave.

Como na última partida a Tuna enfrentará o Trem-AP, lanterna do grupo e já sem chances de classificação, o jogo poderia ser desmembrado do restante da rodada do Grupo A1, já que o resultado não comprometeria as demais equipes.

Série D

A Tuna Luso vive momento especial na Série D. A Gloriosa não perde pelo Brasileirão há 11 partidas e está na liderança do Grupo A1 do torneio, com 25 pontos conquistados em 12 rodadas.