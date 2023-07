Na Série D, Tuna encara equipe que tem seis jogadores suspeitos de manipulação de resultados

Em busca da classificação antecipada à próxima fase da Série D, a Tuna Luso encara o São Francisco (AC) neste domingo (9). Para garantir uma vaga nos mata-matas da Quarta Divisão com duas rodadas de antecedência, basta a Águia do Souza empatar o duelo que será disputado no estádio do Souza, em Belém, às 15h. Mesmo perdendo, a Gloriosa pode avançar no torneio, mas depende de uma combinação de resultados.

No momento, a Tuna está na segunda colocação do Grupo A1 da Série D, com 22 pontos conquistados em 11 partidas. Além da confortável posição da tabela, a Águia carrega consigo uma grande sequência invicta no torneio. Já são 10 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. A última delas ocorreu ainda na primeira rodada, contra o Trem-AP.

Já o São Francisco-AC vive momento bastante complicado na tabela. Com remotas chances de classificação à próxima fase, a equipe acriana está na 7ª colocação, com apenas nove pontos conquistados em 11 jogos. Ao contrário da Tuna, o São Chico vive uma sequência bastante negativa de resultados: são quatro derrotas nos últimos cinco jogos pela Quarta Divisão.

A Tuna não terá nenhum jogador suspenso para a partida contra o São Francisco-AC, mas terá que se preocupar com os cartões amarelos. Os jogadores Dedé, Pedrinho, Railson, Daelson, Kauê e Emerson já levaram duas advertências e, caso peguem mais uma no domingo, estarão suspensos para o próximo jogo da Lusa.

Já o São Francisco-AC terá uma novidade no elenco. Suspenso da última partida, o atacante Daniego volta ao time. Dessa forma, o técnico Everton Lima terá à disposição todos os jogadores do elenco do São Chico.

São Francisco sob investigação

Seis jogadores do São Francisco foram intimados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para prestar esclarecimentos no inquérito que investiga a suspeita de manipulação de resultado no confronto Atlético-AC 3 x 6 São Francisco, pela primeira fase da Copa Verde de 2023.

A intimação do STJD foi entregue ao São Francisco por meio do Tribunal de Justiça Desportiva do Acre (TJD-AC). Os intimados são: o goleiro Saulo, os zagueiros Reginaldo e Fabinho, o lateral-esquerdo Bruno, o meia Geovani Silva e o atacante Radames.

O inquérito do STJD sobre essa suposta manipulação de resultado foi instaurado após a empresa suíça Sportradar. O documento informava que houve "suspeita de possível violação da integridade da competição por manipulação de resultados" e também que houve "fortes apostas" para que o São Francisco não vencesse a partida por quatro ou mais gols.

Ficha técnica

Tuna Luso x São Francisco-AC

12ª rodada do Grupo A1 da Série D de 2023

Data: domingo, 9 de julho

Hora: 15h

Local: Estádio do Souza, em Belém

Arbitragem: Dagoberto Silva Modesto (TO)

Auxiliares: Acacio Menezes Leao (PA) e Jhonathan Leone Lopes (PA)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Tuna Luso: Jefferson; Daelson, Dedé, Marlon e Cássio; Kauê, Samuel, Emerson Nike e Lukinhas; Pedrinho e Paulo Rangel. Técnico: Júlio César.

São Francisco-AC: Saulo; Matheus Damasceno, Brener, Fabinho e Bruno Gaúcho; Ké, Geovani Silva, Ciel e Gabriel Serpa; Radamés e Daniego. Técnico: Everton Lima.