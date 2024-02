Inusitado: Amazonas pede que torcida não leve ao estádio substâncias nucleares e postagem viraliza

A final do primeiro turno do Campeonato Amazonense de futebol será disputada entre Amazonas x São Raimundo, neste domingo (25), às 18h, na Arena Amazônia, na cidade de Manaus (AM). A partida deu o que falar nas redes sociais, após divulgação das orientações aos torcedores feita pelo Amazonas. O clube publicou que era proibido entrar com objetos corriqueiros, como guarda-chuva, armas branca e de fogo, matérias contundentes e acabou viralizando solicitando que o torcedor não entre ao estádio com armas que projetem substâncias radiológicas, biológicas, química e nucleares.

A publicação feita pelo adversário do Paysandu na Série B de 2024, ganhou uma repercussão enorme nas redes sociais e vários torcedores do país comentaram e brincaram com a situação. As orientações não pararam por aí e pediram para que os torcedores não levem martelo, aerossol, seringas e capacetes ao estádio.

O Amazonas ao lado do Paysandu, conquistou o acesso para a Série B deste ano. A Onça além de ter subido, conquistou também o título do Brasileiro da Série C. Já no âmbito estadual, o Amazonas é o atual campeão amazonense e tenta o bicampeonato.