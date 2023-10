Amazonas é o segundo clube mais 'jovem' a vencer o Campeonato Brasileiro da Série C

Com o título do Campeonato Brasileiro Série C 2023, o Amazonas se tornou o segundo clube mais jovem a vencer uma edição da terceira divisão nacional.

Em apenas quatro anos de existência, a equipe manauara ocupa o segundo lugar no ranking de time mais jovem vencedor da competição, atrás apenas do Brasiliense-DF, que levantou a taça da Série C em 2002, com dois anos de atividades.

Campeões mais jovens da Série C do Campeonato Brasileiro

Brasiliense (2002) – 2 anos de existência.

Amazonas (2023) – 4 anos de existência.

União São João (1988) – 7 anos de existência.

Novorizontino (1994) – 21 anos de existência.

Macaé (2014) – 24 anos de existência.

E os rankings não param! Fundado em 2019, a Onça Pintada também está na lista dos mais jovens a conquistar um Brasileiro em todas as divisões do Nacional, dessa vez em terceiro lugar, atrás do Brasiliense (2002) e Paraná (1992); confira.

Campeões mais jovens do Campeonato Brasileiro - Todas as divisões

Brasiliense (2002): campeão brasileiro Série C com 2 anos de existência.

(2002): campeão brasileiro Série C com 2 anos de existência. Paraná (1992): campeão brasileiro Série B com 3 anos de existência.

(1992): campeão brasileiro Série B com 3 anos de existência. Brasiliense (2004): campeão brasileiro Série B com 4 anos de existência.

(2004): campeão brasileiro Série B com 4 anos de existência. Amazonas (2023): campeão brasileiro Série C com 4 anos de existência.

(2023): campeão brasileiro Série C com 4 anos de existência. Paraná (2000): campeão brasileiro Série B com 11 anos de existência.

Ainda no Norte, o Paysandu também garantiu acesso à Série B 2024, assim como os sulistas Brusque-SC e Operário-PR.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)