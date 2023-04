Internacional x Metropolitanos: onde assistir ao vivo ao jogo hoje (18/04) pela Libertadores

As equipes Internacional x Metropolitanos disputam nesta terça-feira (18/04) segunda partida pela Copa Libertadores da América. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Internacional x Metropolitanos ao vivo?

A partida Internacional x Metropolitanos pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Internacional x Metropolitanos chegam para o jogo?

O confronto reune dois clubes que não conseguiram vencer em seus respectivos jogos da primeira rodada do Grupo B. O Internacional empatou em 1 a 1 com o Independiente Medellín após sair perdendo, enquanto o Metropolitanos perdeu por 2 a 1 para o Nacional, sofrendo o gol da derrota nos acréscimos. O Metropolitanos, atualmente em sexto lugar com 13 pontos no Campeonato Venezuelano, utilizou a maioria dos titulares na última partida da competição, conquistando uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Estudiantes de Mérida. Da mesma forma, o Internacional utilizou uma base de equipe sem muitas modificações na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza na Arena Castelão, sob o comando do técnico Mano Menezes. O time colorado emplacou três jogos sem perder na temporada até agora.

Prováveis escalações

INTERNACIONAL: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Baralhas, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Técnico: Mano Menezes

METROPOLITANOS: Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Andrés Ferro, Carlos Gruezo e Néstor Cova; Carlos Ramos, Christian Larratonda e Carlos Cermeño; Irwin Antón, Freddy Vargas e Charlis Ortiz.

Técnico: José María Morr

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Internacional x Metropolitanos

Copa Libertadores da América

Local: Estpadio do Beira-Rio, Porto Alegre.

Data/Horário: 18 de abril de 2023, 19h