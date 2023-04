São Paulo x Puerto Cabello: onde assistir ao vivo ao jogo hoje (18/04) pela Copa Sul-Americana

As equipes São Paulo x Puerto Cabello disputam nesta terça-feira (18/04) a segunda rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Morumbi, São Paulo. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Puerto Cabello ao vivo?

A partida São Paulo x Puerto Cabello pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+, a partir das 21h30 e pelo SBT (horário de Brasília).

Como São Paulo x Puerto Cabello chegam para o jogo?

No primeiro jogo da competição, o Tricolor venceu o Tigre por 2 a 0 em partida realizada na Argentina. Por sua vez, o Puerto Cabello enfrentou o Tolima na rodada inaugural e acabou sendo derrotado por 2 a 0. O confronto entre as equipes marcará a estreia do São Paulo em casa nesta edição do campeonato.

Prováveis escalações

SÃO PAULO: Rafael; Raí Ramos (Nathan), Diego Costa (Alan Franco), Arboleda e Caio; Mendez, Nestor, Michel Araujo e Wellington Rato; Luciano e Calleri

Técnico: Rogério Ceni

PUERTO CABELLO: ​Romero; De la Hoz, Rivero, Diego Osio e Granados; Cedeño e Ayine; Guerrero, Lugo e Pérez; Hernández.

Técnico: Noel Sanvicente

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Puerto Cabello

Copa Sul-Americana

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo

Data/Horário: 18 de abril de 2023, 21h30