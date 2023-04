Remo x Caeté: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (18/04) pelo Campeonato Paraense

As equipes Remo x Caeté disputam nesta terça-feira (18/04) as quartas de final do Campeonato Paraense. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Caeté ao vivo?

A partida Remo x Caeté pode ser assistida ao vivo pela TV Cultura (PA) e pelo canal de Youtube Esporte na Cultura, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Remo x Caeté​ chegam para o jogo?

Depois de vencer o primeiro duelo por 4 a 2, o Remo possui a vantagem de entrar em campo com a possibilidade de empate ou de perder por até um gol de diferença. Em contrapartida, o Caeté precisa vencer por três gols de diferença para se classificar ou por dois para levar a partida para os pênaltis.

Prováveis Escalações

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro e Diego Guerra, Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Galdezani; Diego Tavares, Jean Silva e Fabinho.. Técnico: Marcelo Cabo.

Caeté: André; Thurran, Romário, Junior e PC Timborana; Keoma, Fernando Portel e Guly; Thiago Miranda, Pedrinho e Leandro Cearense. Técnico: Emerson Almeida.

FICHA TÉCNICA

Remo x Caeté

Campeonato Paraense

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 18 de abril de 2023, 20h