Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (9/3), pelo Campeonato Gaúcho

As equipes Internacional x Grêmio entram em campo às 21h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (09/03), para disputar a primeira fase do Campeonato Gaúcho. A partida ocorrerá no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo?

A partida Internacional x Grêmio poderá ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Internacional x Grêmio chegam para o jogo?

Grêmio e Internacional ocupam a 3° e 4° colocação do Campeonato Gaúcho, respectivamente.

O Internacional detém 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 11 gols marcados contra 9 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, a equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Grêmio acumula 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, além de 16 gols marcados e 9 sofridos. Em suas últimas 5 partidas pelo Campeonato Gaúcho, o time também passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Internacional: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Moisés; Gabriel, Liziero, Edenilson, Taison e Mauricio; David. Técnico: Alexander Medina.

Grêmio: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti, Campaz, Janderson e Rildo; Elias. Técnico: Roger Machado.

Ficha técnica

Internacional x Grêmio

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/horário: 09 de março de 2022, às 21h