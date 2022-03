Fluminense x Olimpia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/03) pela Libertadores

As equipes Fluminense x Olimpia entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (09/03), para disputar a terceira rodada da Copa Libertadores da América. A partida terá por local o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Fluminense x Olimpia ao vivo?

A partida Fluminense x Olimpia poderá ser assistida ao vivo pelos canais SBT e ESPN, bem como pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Fluminense x Olimpia chegam para o jogo?

O Fluminense está invicto há 9 jogos pelo Campeonato Carioca, onde ocupa a 1° colocação. Com apenas 1 derrota nesta competição, a equipe tem saldo de gols composto por 16 gols marcados contra somente 2 gols sofridos.

Já o Olimpia está em 4° lugar no Campeonato Paraguaio, com 2 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados e 5 gols sofridos. Na Libertadores, a equipe acumula 3 vitórias e 1 empate, além de 7 gol marcados e 2 gol sofridos.

Fluminense e Olimpia se enfrentarão novamente às 21h30 da próxima quarta-feira (16/03).

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago (Nonato ou Martinelli) e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode (Arias) e Cano. Técnico: Abel Braga.

Olimpia: Olveira, Salazar, Salcedo, Alcaraz e Ivan Torres; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Ortiz e Fernando Cardozo; Derlis Gonzalez e Recalde. Técnico: Júlio César Cáceres.

Ficha técnica

Fluminense x Olimpia

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 09 de março de 2022, às 21h30