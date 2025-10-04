Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão

Internacional e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Botafogo soma 14 pontos a mais que o Inter no Brasileirão (Vítor Silva/ Botafogo)

Internacional x Botafogo disputam hoje, sábado (04/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Internacional x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo é o 4° colocado do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 37 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Internacional ocupa a 15° posição com 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 30 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

image Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão
Fluminense e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

[[(standard.Article) Bragantino x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/10) pelo Brasileirão]]

Internacional x Botafogo: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Carbonero e Borré (Ricardo Mathias. Técnico: Ramón Díaz.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, Barboza e David Ricardo; Marlon Freitas, Newton e Savarino; Santi Rodríguez, Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA
Internacional x Botafogo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)
Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 18h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Internacional

Botafogo

brasileirão 2025

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão

Corinthians e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

04.10.25 18h00

Campeonato Brasileiro

Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão

Fluminense e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

04.10.25 17h30

Campeonato Brasileiro

Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão

Internacional e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

04.10.25 17h30

Campeonato Brasileiro Série B

Volta Redonda x Goiás: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B

Volta Redonda e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

04.10.25 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

04.10.25 7h00

INUSITADO

Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja

O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo

04.10.25 10h34

'LINDÃO!'

VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes

Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu

03.10.25 21h13

LUTO

Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos

O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta

04.10.25 10h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda