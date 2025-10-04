Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão

Internacional x Botafogo disputam hoje, sábado (04/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo é o 4° colocado do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 37 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Internacional ocupa a 15° posição com 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 30 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Internacional x Botafogo: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Carbonero e Borré (Ricardo Mathias. Técnico: Ramón Díaz.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, Barboza e David Ricardo; Marlon Freitas, Newton e Savarino; Santi Rodríguez, Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 18h30