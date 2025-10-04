Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Internacional e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 04.10.25 17h30 O Botafogo soma 14 pontos a mais que o Inter no Brasileirão (Vítor Silva/ Botafogo) Internacional x Botafogo disputam hoje, sábado (04/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Internacional x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Botafogo é o 4° colocado do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 37 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Internacional ocupa a 15° posição com 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 30 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Fluminense e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário [[(standard.Article) Bragantino x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/10) pelo Brasileirão]] Internacional x Botafogo: prováveis escalações Internacional: Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Carbonero e Borré (Ricardo Mathias. Técnico: Ramón Díaz. Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, Barboza e David Ricardo; Marlon Freitas, Newton e Savarino; Santi Rodríguez, Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti. FICHA TÉCNICA Internacional x Botafogo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Internacional Botafogo brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Corinthians e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Fluminense e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pelo Brasileirão Internacional e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Goiás: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B Volta Redonda e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 04.10.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52