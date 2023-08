Internacional vence Bolívar na altitude de Laz Paz e abre vantagem na Libertadores

Na noite desta terça-feira (22), Bolívar e Internacional protagonizaram um duelo emocionante no Estadio Hernando Siles, em La Paz. A equipe do Colorado saiu vitoriosa por 1 a 0, graças a um gol marcado por Enner Valencia. Com uma sólida estratégia defensiva, o Internacional executou seu plano de jogo com precisão. Foi em um rápido contra-ataque que Enner Valencia, o jogador contratado para momentos decisivos, encontrou as redes e garantiu uma vitória de grande relevância para a equipe brasileira.

Este triunfo confere ao Internacional uma vantagem considerável para o confronto de volta, que será disputado no Beira-Rio, na próxima terça-feira (29), às 19h. Antecedendo esse embate crucial, o Inter enfrentará o Flamengo no Maracanã, neste sábado (26), às 18h30, em um confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em contrapartida, o Bolívar sofre uma derrota que representa uma oportunidade perdida para estabelecer uma vantagem, similar ao que realizou contra o Athletico. Agora, os bolivianos se preparam para o próximo duelo na terça-feira (29), enfrentando uma missão desafiadora. Diferentemente do Internacional, a equipe boliviana terá uma semana completa para treinar e se preparar para esse confronto decisivo.

VEJA MAIS



Primeiro tempo

O Internacional adotou uma abordagem diferente no primeiro tempo. Abandonando a posse de bola, o time aceitou que enfrentaria pressão. O Bolívar buscou utilizar cruzamentos na área, sendo contido pela defesa em um momento crucial aos 10 minutos, quando Francisco da Costa finalizou e Rochet fez uma defesa espetacular. A estratégia do Internacional consistia em valorizar a posse quando possível e explorar a velocidade de Enner Valencia.

E foi justamente dessa forma que o gol se concretizou. Após uma série de passes, Alan Patrick recebeu com liberdade e fez um lançamento preciso para o equatoriano, que finalizou com precisão, encontrando o canto do gol. O restante da primeira etapa presenciou mais tentativas perigosas do Bolívar através de cruzamentos de Ferreyra, Da Costa e Bejarano, enquanto o Internacional se manteve acuado, lutando para sair de sua própria defesa.

Segundo tempo

Na etapa final, o Bolívar sustentou um ritmo intenso, dominando as ações, enquanto o Internacional se dedicou a uma defesa resiliente. Aos 19 minutos, Ronnie Fernández carimbou a trave, seguido por Da Costa, que também atingiu o poste. Apesar dos esforços incansáveis da equipe boliviana, o Internacional construiu uma muralha defensiva em frente à sua área e, graças a uma atuação brilhante de Coudet, garantiu uma vitória em uma atmosfera de altitude que muitos consideravam desafiadora.