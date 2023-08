Flamengo sofre virada contra o Olímpia e é eliminado da Libertadores

O Flamengo está eliminado da Libertadores. O Rubro-Negro enfrentou o Olimpia no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, em um confronto decisivo pela Copa Libertadores. No entanto, a equipe carioca não conseguiu alcançar a vitória necessária, sendo derrotada por 3 a 1 e, consequentemente, eliminada da competição sul-americana.

A atuação do Flamengo foi marcada por falhas notáveis, especialmente no que diz respeito à defesa contra jogadas aéreas. Os paraguaios aproveitaram essas vulnerabilidades e marcaram todos os seus gols por meio de cabeceios certeiros. Os autores dos gols do Olimpia foram Bruera, Torres e Ortiz.

Embora Bruno Henrique tenha aberto o placar para o Flamengo, sua contribuição não foi suficiente para evitar o desfecho negativo. Já o garante seu lugar nas quartas de final da Libertadores, onde enfrentará o Fluminense.

O Flamengo ainda conseguiu balançar as redes aos 43 minutos do segundo tempo, quando Victor Hugo empurrou a bola para o gol. Contudo, a utilização do VAR constatou o impedimento de Gabigol, jogador que teve participação no lance, invalidando assim o gol.